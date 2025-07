Latitante della camorra arrestato in Spagna oggi l' estradizione

Simone Bartiromo è stato estradato dalla Spagna, paese in cui era stato catturato, e nella tarda serata di ieri è arrivato all’aeroporto di Fiumicino. Ad attenderlo c'erano i carabinieri del Nucleo Investigativo Di Napoli.Trentatré anni, era inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Latitante catturato in albergo a Perugia. Era rientrato dalla Spagna per un matrimonio - Perugia, 10 giugno 2025 - Un latitante rientrato dalla Spagna, era a Perugia per un invito ad un ricevimento di nozze.

Arrestato in Spagna il narcos Bartiromo: era latitante da tre anni - Tempo di lettura: 2 minuti Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che, nella serata del 16 luglio 2025, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli, con la collaborazione della D.

Narcotraffico: arrestato in Spagna il latitante Simone Bartiromo, broker della camorra - Catturato vicino Alicante dopo 3 anni di latitanza Simone Bartiromo, broker del narcotraffico internazionale legato ai clan Sorianiello e Amato-Pagano.

Camorra: Arrestato in Spagna il latitante Simone Bartiromo, broker internazionale del narcotraffico - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, con il supporto della DCSA e della polizia spagnola, hanno arrestato a Orihuela il latitante Simone Bartiromo, esponente di spicco della camorra e bro ... Secondo lamilano.it

CRONACA Arrestato in Spagna il super latitante Simone Bartiromo, broker internazionale del narcotraffico - Dopo quasi tre anni di latitanza è stato catturato in Spagna Simone Bartiromo, 34 anni, ritenuto uno dei broker più influenti del narcotraffico internazionale legato alla camorra. Lo riporta statoquotidiano.it