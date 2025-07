Il Como di Cesc FĂ bregas ha vinto la 'Como Cup' battendo per 3-0 l'Ajax in finale: prima rete con i lariani per il croato Martin Baturina. Dopo le vittorie contro Lille (3-2) e Al-Ahli (3-1), il Como di Cesc FĂ bregas ha conquistato la 'Como Cup' superando l’Ajax 3-0 in finale. Grande prestazione dei biancoblu. Riviviamo insieme le reti della vittoria in questo video: prima gemma con i lariani per il centrocampista croato Martin Baturina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Amichevole Como-Ajax 3-0, che bello il gol di Baturina | VIDEO