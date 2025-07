LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Pizzini Pellacani quinte dai 3 metri Oro Cina bronzo alle giovanissime gemelle messicane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:18 Si chiude per il momento la nostra DIRETTA LIVE scritta della giornata dei Mondiali di tuffi. Appuntamento alle 11.30 con la finale del sincro dalla piattaforma maschile. A piĂą tardi! 10:17 Gara regolare delle azzurre, che ricordiamo gareggiano insieme da 4 mesi, ma le rivali non hanno concesso la minima sbavatura con le britanniche attentissime e le quattordicenni messicane che impressionano ad ogni tuffo. 10:16 LA CLASSIFICA FINALE 1-Cina 325.20 oro 2-Gran Bretagna 298.35 argento 3-Messico 294.36 bronzo 4-Australia 285.18 5-Italia 279.27 6-Germania 268. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pizzini/Pellacani quinte dai 3 metri. Oro Cina, bronzo alle giovanissime gemelle messicane

Mondiali tuffi, Pellacani-Pizzini in finale dai 3 metri sincro - Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini si sono qualificate con il quinto posto alla finale del trampolino 3 metri sincro femminile ai Mondiali di Singapore. Secondo sport.sky.it

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Marsaglia in finale dal metro col 3° punteggio! Alle 9.02 la piattaforma sincro mista - Sono da poco terminate le eliminatorie del trampolino 1 metro maschile. informazione.it scrive