Scuola digitale con meno adempimenti burocratici per segreterie e famiglie | gli obiettivi nel Piano del MIM

Ridurre gli adempimenti burocratici che gravano su scuole e famiglie è uno degli obiettivi dichiarati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il triennio 2025-2027. L’idea di fondo - come si può dedurre dal PIAO del MIM - è: potenziare l’uso di strumenti digitali per migliorare l’accesso ai servizi, snellire le pratiche e rendere piĂą efficiente il lavoro delle segreterie scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - digitale - meno - adempimenti

Deda Academy 2025: la scuola d’impresa che forma i professionisti della trasformazione digitale - Con il lancio della nuova Financial Services Edition, la Deda Academy inaugura il calendario 2025 della sua scuola d’impresa, confermandosi come uno dei progetti più strategici in Italia per attrarre, formare e inserire giovani professionisti nei settori chiave della trasformazione digitale.

Educazione alla legalità e sicurezza digitale: Polizia a scuola - Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto questa mattina, presso il Plesso del Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Altavilla Irpina (AV), uno stimolante incontro tra gli studenti dell’Istituto, il personale della Polizia di Stato e le famiglie del territorio.

Osservatorio scuola digitale 2024/25: rilevazione aperta fino al 19 maggio - Con una nota diffusa il 28 aprile 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la proroga della scadenza per la rilevazione nazionale “Osservatorio Scuola Digitale”, originariamente prevista per il 28 aprile.

FORUM IN MASSERIA 2025 | Il lavoro che cambia: strategie per l’occupazione in un mondo sempre più digitale Vai su Facebook

Scuola digitale con meno adempimenti burocratici per segreterie e famiglie: gli obiettivi nel Piano del MIM; Agenzia delle Entrate e Consulenti a confronto su semplificazione e comunicazione digitale; Adozione libri di testo nelle scuole, modello di circolare.

Scuola: l’impatto positivo di Connessioni Digitali - Dall’avvio del progetto “Connessioni Digitali”, sostenuto dal Gruppo Crédit Agricole e finalizzato a diminuire la povertà digitale che colpisce fortemente l’Italia, le competenze digitali dei giovani ... Lo riporta savethechildren.it

Scuola, a Firenze i tagli costano altre 68 cattedre in meno - Scuola, a Firenze i tagli costano altre 68 cattedre in meno di Ivana Zuliani Per la denatalità saranno perse 47 cattedre, le altre per la nuova Legge di Bilancio. Riporta corrierefiorentino.corriere.it