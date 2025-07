Guardiagrele diventa una palestra a cielo aperto | arriva la Notte Azzurra dello Sport

Piazza Nicola da Guardiagrele si prepara a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto per la Notte Azzurra dello Sport, in programma dalle 18 alle 23.L’evento, organizzato dal Coni provinciale di Chieti con il Comune di Guardiagrele e l’associazione Sport e Valori, punta a promuovere la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

