X-Men | Jake Schreier afferma che il reboot sarà diverso dal precedente franchise

In una conferenza stampa prima dell’uscita di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ( qui la recensione ) il capo della Marvel Studios Kevin Feige ha confermato ciò che era stato a lungo ipotizzato: il regista di Thunderbolts *, Jake Schreier, è alla guida del reboot di X-Men dell’MCU. Ora, in una nuova intervista con The Playlist, Schreier ha detto ai fan dei film tratti dai fumetti di non aspettarsi un nuovo film degli X-Men simile alla precedente serie con Hugh Jackman. “ Sì, penso che sia giusto dirlo ”, ha detto Schreier quando gli è stato chiesto se l’approccio della Marvel agli X-Men sarà “ riconoscibilmente diverso da quello precedente ”, aggiungendo scherzosamente: “ C’è quel mirino rosso da qualche parte, lo sai”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Kevin Feige conferma che Jake Schreier (Thunderbolts) è ufficialmente il regista del nuovo film sugli X-MEN. "Ora sta iniziando tutto. La sceneggiatura è in lavorazione."

