blanco il dolce messaggio ai fan dopo il silenzio e parla del nuovo disco

Dopo un periodo lontano dalle scene e una quotidianità vissuta in silenzio, Blanco sembra pronto a tornare. Il cantante bresciano, che ha conquistato il pubblico con brani come Blu celeste e Notti in bianco, si era preso una pausa. Un tempo necessario per ritrovarsi, stare con se stesso e concentrarsi su ciò che lo fa stare meglio: la musica. In queste settimane estive è tornato in radio con nuovi pezzi, e ora ha scelto di condividere questo percorso con chi lo segue, annunciando che un nuovo disco è ufficialmente in lavorazione. Blanco, il messaggio ai fan dopo il silenzio. Giovane, affamato di musica e con tante cose da raccontare. 🔗 Leggi su Dilei.it

