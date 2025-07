Alla deriva con l'acquascooter. A salvare il 24enne a bordo del mezzo una vedetta in servizio di polizia dipendente dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, in forza presso la Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica, che ha scorto il giovane in evidente stato di agitazione a circa mezzo miglio dalla riva, nelle acque antistanti il litorale di Marina di Gioiosa Jonica. Le condizioni meteomarine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Salvato un 24enne in panne con la moto d'acqua al largo di Marina di Gioiosa Jonica