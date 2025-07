Bergamo traffico di migranti | smantellata rete criminale di curdi

L’indagine è stata avviata nel 2023, visto il numero sempre maggiore di cittadini turchi che si presentava all'Ufficio immigrazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bergamo, traffico di migranti: smantellata rete criminale di curdi

In questa notizia si parla di: bergamo - traffico - migranti - smantellata

Bergamo, camion perde il carico: code in A4. Traffico in tilt anche in Val Seriana - Video - MATTINATA NERA. L’incidente all’altezza dell’aeroporto di Orio al Serio, traffico intenso verso Milano.

Arrestata a Bergamo per traffico di droga: su di lei un mandato europeo - L’ARRESTO INTERNAZIONALE. Arrestata una 39enne ricercata dalla Polizia rumena e residente a Bergamo: fa parte di un’organizzazione criminale che gestiva il traffico di cocaina.

La gara più pazza di Bergamo, torna il Soap Box Rally: domenica Mura chiuse al traffico - Video - L’APPUNTAMENTO. La più antica e pazza corsa di macchine di legno del mondo. Si presenta così la 49esima edizione del Soap Box Rally 2025 organizzata da Proloco Bergamo.

Smantellata rete criminale dedita al traffico di migranti: 4 arresti a Bergamo; Traffico di migranti a Bergamo dalla Turchia, smantellata banda criminale: 4 arresti; Smantellata una rete criminale dedita al traffico di migranti: 4 arresti a Bergamo.

Traffico di migranti a Bergamo dalla Turchia, smantellata banda criminale: 4 arresti - L'operazione «Yolcu», della Squadra mobile di Bergamo e coordinata dalla Procura, nata nel 2023 per il numero crescente di persone che chiedevano asilo politico ... Segnala msn.com

Bergamo, smantellato traffico di migranti dalla Turchia: 4 arresti e 5 denunce - Quattro persone arrestate e cinque denunciate in stato di libertà: è questo il bilancio dell'operazione "Yolcu" condotta dai poliziotti della mobile di Bergamo. Da msn.com