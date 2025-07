Molestava operatrice sanitaria medico sospeso a Trento

La polizia di Trento ha dato applicazione alla misura cautelare interdittiva della sospensione per 12 mesi dall’esercizio del pubblico ufficio nei confronti di un medico, accusato di violenza sessuale a seguito di alcune molestie che avrebbe compiuto sul luogo di lavoro nei confronti di un’operatrice socio sanitaria. “A seguito delle indagini condotte dalla squadra mobile e degli elementi probatori raccolti, la procura della Repubblica ha chiesto al gip l’adozione di una misura cautelare nei confronti del medico, che è stata emessa ed immediatamente eseguita dalla stessa squadra mobile – informa la questura -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Molestava operatrice sanitaria, medico sospeso a Trento

