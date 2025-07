West Nile virus | il pensionato morto dopo il contagio è Mario Tatangelo imprenditore di 77 Dolore a Isola Liri

Mario Tatangelo, noto imprenditore di Isola del Liri, è morto ieri mattina all'ospedale "Lazzaro Spallanzani" di Roma, vittima del virus West Nile. Aveva 77 anni e una storia di malattie preesistenti, tra cui un trapianto di cuore effettuato nel 2014 e insufficienza renale cronica. Il contagio durante una vacanza a Baia Domizia. Secondo le informazioni fornite dai medici, il contagio di Tatangelo sarebbe avvenuto durante una recente vacanza a Baia Domizia, località balneare in provincia di Caserta, dove si era recato per cercare sollievo dalle sue condizioni di salute. L'uomo è stato ricoverato il 26 luglio al San Camillo Forlanini di Roma, in seguito a febbre alta e un quadro clinico che comprendeva insufficienza respiratoria e stato di coscienza rallentato.

