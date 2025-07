Federico Monzino | Ho inviato io gli audio di Raoul Bova a Corona Martina Ceretti mi aveva mandato i materiali e mi aveva dato il consenso di inoltrarglieli

Il 29enne pr milanese ha spiegato di avere «atto solo da tramite: «Martina era con me, a casa mia, ed era consapevole di quanto facevamo insieme». Intanto l’attore valuta di denunciare il Napoli e Ryanair. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Federico Monzino: «Ho inviato io gli audio di Raoul Bova a Corona. Martina Ceretti mi aveva mandato i materiali e mi aveva dato il consenso di inoltrarglieli»

In questa notizia si parla di: martina - federico - monzino - inviato

Fabrizio Corona incolpa Martina Ceretti e Federico Monzino: “Hanno ricattato Raoul Bova - Fabrizio Corona risponde con alcune storie a chi ritiene abbia violato la privacy di Raoul Bova pubblicato audio e chat private con Martina Ceretti.

M chi ha diffuso i messaggi audio tra Raoul Bova e Martina Celletti? “Il giallo sull’amico Federico Monzino “ - Martina Ceretti  è scomparsa da Instagram w cercando @martinaceretti si trovano soltanto casi di omonime ma dell’account privato, quindi chiuso al pubblico, che contava 100mila follower non c’è più traccia.

Ma chi ha diffuso i messaggi audio tra Raoul Bova e Martina Celletti? “Il giallo sull’amico Federico Monzino” - Martina Ceretti  è scomparsa da Instagram w cercando @martinaceretti si trovano soltanto casi di omonime ma dell’account privato, quindi chiuso al pubblico, che contava 100mila follower non c’è più traccia.

"Ho inviato tutto io a Corona, Martina mi aveva mandato il materiale pochi secondi prima sul mio telefono e poi mi aveva dato il consenso di inoltrargliele”. Federico Monzino, imprenditore milanese e amico di Martina Ceretti, ammette il suo ruolo di tramite tra l’ Vai su Facebook

Raoul Bova, Federico Monzino: “Ho inviato io a Corona l’audio di Martina Ceretti, lei era d’accordo” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/28/news/federico_monzino_intervista_amico_martina_ceretti_caso_raoul_bova-424757174/?rss&ref=twhl… Vai su X

Federico Monzino: Ho inviato io l'audio di Raoul Bova e Martina Ceretti a Corona; Federico Monzino, il rampollo amico di Martina Ceretti nello scandalo Raoul Bova: “Abbiamo inviato gli audio a Corona, lei voleva diventare famosa”; Federico Monzino: Martina Ceretti mi ha autorizzato a mandare i messaggi di Bova a Corona. Siamo qualcosa in più che amici....

Federico Monzino: "Martina Ceretti mi ha autorizzato a mandare i messaggi di Bova a Corona. Siamo qualcosa in più che amici..." - Purtroppo ha disattivato i social e non so quale sia il suo nuovo numero di telefono" ... Da msn.com

«Raoul Bova vuole denunciare la Ryanair e il Napoli»: cosa sta succedendo. La versione di Federico Monzino - Raoul Bova sarebbe pronto ad avviare una doppia causa civile nei confronti di Ryanair e il Napoli. Riporta corriereadriatico.it