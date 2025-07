Firenze Schmidt attacca | Città peggiorata in un anno sindaca assente Tomasi mio candidato per la Regione

Non fa sconti a Sara Funaro, il suo antagonista alle elezioni, Eike Schmidt. Che, in un'intervista a "La Nazione", afferma: "In un anno la situazione è peggiorata e c'è una grande assenza in Consiglio comunale e in città della sindaca Funaro che delega ad altri i temi scottanti" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, Schmidt attacca: “Città peggiorata in un anno, sindaca assente. Tomasi mio candidato per la Regione”

In questa notizia si parla di: schmidt - città - peggiorata - anno

