In arrivo It | Welcome to Derry la serie da Stephen King

Roma, 29 lug. (askanews) - ArriverĂ da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW "It: Welcome to Derry", l'attesa serie drammatica HBO e Sky Exclusive, targata Warner Bros. Television, basata sul romanzo best seller, pubblicato nel 1986, del maestro dell'horror contemporaneo Stephen King. La serie, diretta in gran parte da Andy Muschietti, e da lui sviluppata insieme a Barbara Muschietti (It, It - Capitolo due, The Flash) e Jason Fuchs (It - Capitolo due, Wonder Woman, Argylle), è ambientata nell'universo di It di Stephen King. "It: Welcome to Derry" espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti lungometraggi "It" (2017) e "It - Capitolo due" (2019), entrambi dedicati a questa storia di paura e amicizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In arrivo "It: Welcome to Derry", la serie da Stephen King

In questa notizia si parla di: welcome - derry - serie - stephen

It: Welcome to Derry, il trailer della nuova serie Sky tratta dal celebre romanzo di Stephen King - Dal celebre romanzo "It" del maestro dell’horror Stephen King arriva su Sky e NOW una nuova serie HBO Original e Sky Exclusive, It: Welcome to Derry e finalmente abbiamo un primo assaggio di cosa ci aspetta.

It: Welcome to Derry, il nuovo teaser ci riporta nella cittĂ maledetta - La HBO ha diffuso un nuovo teaser di IT: Welcome to Derry, prequel della saga horror. Il trailer integrale sarĂ online domani.

WELCOME TO DERRY: ECCO IL PRIMO TEASER DELLA SERIE PREQUEL DI IT - Finalmente online il primo teaser di It: Welcome to Derry. La serie prequel di Stephen King con Bill SkarsgĂĄrd esplora il terrificante passato di Derry e le origini dell'orrore.

Dal creatore di "Breaking Bad". First Look a Rhea Seehorn in PLURIBUS, la nuova serie ideata da Vince Gilligan per AppleTV, in arrivo il 7 Novembre: c'è anche un Teaser (nei commenti) - criptico quanto basta. "Pluribus" si presenta come un mix di generi, in Vai su Facebook

In arrivo “It: Welcome to Derry”, la serie da Stephen King; Serie tv It: Welcome to Derry dal bestseller di Stephen King in prima tv; IT - Welcome to Derry, la serie dal romanzo di Stephen King da ottobre su Sky.

In arrivo “It: Welcome to Derry”, la serie da Stephen King - (askanews) – Arriverà da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW “It: Welcome to Derry”, l’attesa serie drammatica HBO e Sky Exclusive, targata Warner Bros. Segnala askanews.it

It: Welcome to Derry, online il nuovo teaser trailer in italiano - Dall’universo di It, nato dalla mente del maestro dell’horror Stephen King, arriva la nuova attesissima serie targata HBO, che esplora ed espande il mondo dei due blockbuster diretti da Andy ... Da tg24.sky.it