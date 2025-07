Il valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica oggi, 29 Luglio 2025, si attesta a 99,51 €MWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 28 Luglio 2025, si osserva un prezzo minimo di 64,26 €MWh alle ore 14 e un prezzo massimo di 123,34 €MWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (dalle 13:00 alle 16:00), mentre le fasce serali, in particolare tra le 20:00 e le 22:00, hanno registrato i valori più elevati. Questa dinamica evidenzia l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi dispone di tariffe indicizzate al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi 29 Luglio 2025: andamento e variazioni orarie