Zielinski Inter ora il futuro è in discussione | il polacco non convince Chivu il motivo e cosa può succedere

Zielinski Inter, le ultime sul futuro del centrocampista polacco in nerazzurro per il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Piotr Zielinski all’ Inter non è piĂą così scontato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista polacco potrebbe essere sacrificato prima ancora di iniziare ufficialmente la sua avventura in nerazzurro. Arrivato a parametro zero dal Napoli, Zielinski era stato accolto come un rinforzo di esperienza e qualitĂ per il nuovo progetto tecnico. Ma ora lo scenario sembra essersi ribaltato. Il motivo? La visione tattica che Cristian Chivu sta costruendo per la nuova Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

