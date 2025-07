Principio d' incendio in un camion | vigili del fuoco sul posto

Un principio d’incendio nel cassone posteriore di un camion compattatore fa scattare l’intervento dei vigili del fuoco. È successo a Monfalcone alle 07:15 circa di oggi, lunedì 28 luglio, in via Giacomo Filippo Pocar. Giunti sul posto gli operatori hanno trovato il camion, che l’autista aveva. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: camion - principio - incendio - vigili

Principio d'incendio in un camion: vigili del fuoco sul posto - Un principio d’incendio nel cassone posteriore di un camion compattatore fa scattare l’intervento dei vigili del fuoco.

Principio d'incendio in un camion: vigili del fuoco sul posto https://ift.tt/fw5zLv9 https://ift.tt/XPpOVof Vai su X

?Incendio tra Parolise e Chiusano Ricevo e pubblico: "Buonasera Enzo, ho chiamato i pompieri per questo incendio sulla montagna di Parolise già nel pomeriggio, e mi hanno risposto che non possono raggiungerla. Non dovrebbero avere un elicottero? De Vai su Facebook

Principio d'incendio in un camion: vigili del fuoco sul posto; Monfalcone, principio d’incendio per un camion dei rifiuti nel parcheggio del Belforte; Fumo dal cassone, principio d’incendio nel camion dei rifiuti.

Panico nel parcheggio del centro commerciale: a fuoco il cassone di un camion compattatore - MONFALCONE (GO) – Intervento dei Vigili del Fuoco all’alba di lunedì 28 luglio per un principio di incendio su un camion compattatore in via Giacomo Filippo Pocar, nelle vicinanze del parcheggio di un ... Secondo nordest24.it

Incendio a un camion sulla Variante di Valico dell’A1. Riaperto il tratto tra Barberino e Firenzuola - Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco, ma non sono mancati i disagi alla circolazione: code fino a 8 km. Segnala msn.com