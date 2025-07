Pensate un po’. All’inizio dell’epoca della trombolisi, ovvero del trattamento medico che può sciogliere un coagulo di sangue che ostruisce un vaso, si era partiti dal veleno della vipera. Una sostanza contenuta al suo interno, infatti, è stata alla base di alcune terapie utilizzate in questo senso. A volte, insomma, anche un veleno o comunque prodotti che vengono dal mondo animale possono diventare strumenti di cura. Se non ci credete, andate a leggere una ricerca condotta dal gruppo di Emily Mevers, che lavora nel campus di Blacksburg della Virginia Tech a Stadium Woods. Stando allo studio apparso su Journal of the American Chemical Society, i millepiedi potrebbero produrre nelle loro secrezioni sostanze potenziali antidolorifici del futuro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Millepiedi, tarantole e Co, così potranno offrici nuovi farmaci per vincere il dolore