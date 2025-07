Acilia spari da auto in corsa | forse caso collegato a esplosione in panificio

Notte di intimidazioni e spari ad Acilia, quartiere della periferia sud-ovest della Capitale, a pochi chilometri da Ostia. Due episodi distinti, ma forse collegati, si sono verificati nell’arco di poche ore lasciando i residenti sconvolti e preoccupati. Intorno alla mezzanotte, una ragazza di 19 anni, di origini egiziane, è stata colpita da un proiettile vagante mentre si trovava sul balcone dell’abitazione del padre, in via Beduschi, una strada stretta e senza uscita. Un proiettile l’ha raggiunta e ferita ad una gamba. Le sue condizioni non sono gravi, ma la giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Acilia, spari da auto in corsa: forse caso collegato a esplosione in panificio

In questa notizia si parla di: acilia - spari - forse - auto

Roma, spari contro un palazzo ad Acilia: turista 19enne affacciata al balcone ferita a un ginocchio. I colpi partiti da un'auto - Paura ad Acilia, dove nella notte una ragazza egiziana di 19 anni, affacciata al balcone di un'abitazione, è stata colpita al ginocchio da un proiettile.

Spari ad Acilia: 19enne colpita da proiettile mentre era sul balcone - Una ragazza egiziana di 19 anni è stata ferita da un proiettile ad Acilia, Roma sud, mentre era sul balcone di una casa.

Roma, spari da un’auto in corsa ad Acilia: ferita una ragazza di 19 anni affacciata alla finestra - (Adnkronos) – Spari da un'auto in corsa nella notte ad Acilia in Roma. Intorno alle 2 sono stati segnalati al 112 alcuni colpi di arma da fuoco esplosi in via Giuseppe Beduschi, contro un palazzo.

“Ieri dopo le batterie ho passato la notte in bagno, forse per una intossicazione. Ero vuoto dentro, ma pieno di testa e nel cuore. Avevo pensato anche di dare forfait, ma l’orgoglio ha prevalso di rappresentare l’Italia e dare frutto al lavoro fatto con Matteo Giunta Vai su Facebook

Acilia, spari da auto in corsa: forse caso collegato a esplosione in panificio; Spari ad Acilia: forse uno scambio di persona, ma non si esclude un avvertimento; Spari ad Acilia: 19enne colpita da proiettile mentre era sul balcone.

Spari contro un palazzo ad Acilia da un'auto, ferita 19enne sul balcone. Non è in pericolo di vita - Una ragazza egiziana di 19 anni, affacciata al balcone di un'abitazione, è stata colpita al ginocchio da un proiettile. Secondo informazione.it

Roma, spari da un'auto in corsa ad Acilia: ferita una ragazza di 19 anni affacciata alla finestra - La giovane ricoverata in ospedale non è in pericolo di vita Spari da un'auto in corsa nella notte ad Acilia in Roma. Segnala informazione.it