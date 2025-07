A causa delle forti piogge, nella zona di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) alcuni sottopassi sono stati chiusi per allagamenti e diverse vie del centro si sono riempite d’acqua, causando disagi. Alcune strade si sono trasformate in torrenti, sottopassi allagati con auto e mezzi pesanti bloccati, veri e propri “fiumi” in area urbana hanno minacciato abitazioni e vetture che viaggiavano con l’acqua quasi ad altezza finestrini. Segnalati anche alcuni allagamenti in parcheggi coperti e, al largo dalla costa picena, sono state viste alte trombe d’aria. Nelle ultime ore sono state diverse decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade da alberi caduti, anche su auto, e allagamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio a San Benedetto del Tronto, auto bloccate nei sottopassi: interviene la Guardia costiera – Video