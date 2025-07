Treni notturni in Europa 2026 | la rinascita sostenibile del viaggio su rotaie

Il dolce dondolio del treno che attraversa la notte, il paesaggio che scorre silenzioso oltre il finestrino mentre si scivolano tra i sogni. C’è qualcosa di magicamente antico e modernamente rivoluzionario nel rivivere l’esperienza del viaggio notturno su rotaie, un’arte che l’Europa sta riscoprendo con sorprendente vigore dopo decenni di abbandono. La rinascita di una tradizione perduta. La Svizzera ha annunciato il lancio del nuovo collegamento EuroNight Basel-Copenhagen-Malmö per aprile 2026, con un investimento di 48 milioni di euro destinato a rivoluzionare i collegamenti ferroviari tra l’Europa centrale e quella nordica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Treni notturni in Europa 2026: la rinascita sostenibile del viaggio su rotaie

