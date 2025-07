Incidente viale Miramare | operata la moglie della vittima l' altro ferito in prognosi riservata

Ancora ricoverata dopo un intervento d’urgenza la moglie di Moreno Privileggi, il 58enne morto nello schianto fatale di sabato pomeriggio tra il bivio di Miramare e l’incrocio con via Beirut, all’inizio della strada Costiera. Come riporta il Piccolo, sono gravi anche le condizioni di uno dei due. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Incidente viale Miramare: operata la moglie della vittima, l'altro ferito in prognosi riservata - Ancora ricoverata dopo un intervento d’urgenza la moglie di Moreno Privileggi, il 58enne morto nello schianto fatale di sabato pomeriggio tra il bivio di Miramare e l’incrocio con via Beirut, all’inizio della strada Costiera.

