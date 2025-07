Ex Gkn nasce il Consorzio della Piana Alternativa concreta basata sulla rigenerazione produttiva

È nato il Consorzio industriale della Piana Fiorentina. Nel corso della giornata id ieri, lunedĂŹ 28 luglio, Regione, CittĂ Metropolitana e i Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Calenzano hanno firmato l’atto costitutivo di ciò che prevede la legge 52025 della Regione Toscana ovvero. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: consorzio - piana - nasce - alternativa

Campi nel Consorzio della Piana. Sul tavolo anche il fascicolo Gkn - Prima il passaggio nelle commissioni consiliari, quindi il dibattito in consiglio comunale, che ieri pomeriggio ha dato il via libera all’adesione del Comune di Campi al Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina.

Ex Gkn: è nato il Consorzio industriale della Piana Fiorentina. Gli enti che hanno sottoscritto l’atto - E' stato sottoscritto oggi, 28 luglio 2025, a Firenze l'atto di costituzione del Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina, nato per tentare una reindustrializzazione della ex Gkn di Campi Bisenzio L'articolo Ex Gkn: è nato il Consorzio industriale della Piana Fiorentina.

Ex Gkn, nasce il Consorzio della Piana. “Alternativa concreta basata sulla rigenerazione produttiva”; Ex Gkn, nato il consorzio della Piana: Lanciamo un’alternativa concreta; Ex Gkn: nasce il consorzio industriale.

Ex Gkn, nato il consorzio della Piana: "Lanciamo un’alternativa concreta" - Con la firma dal notaio sull’atto costitutivo, Regione, Città Metropolitana e i Comuni di Campi, Sesto e Calenzano hanno messo nero su bianco c ... Da msn.com

Ex Gkn: nasce il consorzio industriale - (Lavoro) È stato sottoscritto a Firenze l'atto costitutivo che segna la nascita del Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina: ne saranno soci la Regione Toscana al 70%, la città metrop ... Riporta ilmanifesto.it