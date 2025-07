Dazi Lollobrigida Impatto su alcuni settori non così drammatico

ROMA (ITALPRESS) – "Per un Paese esportatore come il nostro i dazi sono sempre un problema, ma da una prima analisi l'impatto per alcuni settori potrebbe non pare essere così drammatico". A parlare, intervistato dal Corriere della Sera, è il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. "Intanto – afferma – a lcuni prodotti nostri non sono replicabili negli Stati Uniti. Pensiamo all'olio di oliva, che importano per il 95%, o al pecorino, che lì non sanno fare". A prescindere dal prezzo " dovranno continuare a importare certi beni dai paesi in grado di produrli. Probabile che gran parte dei dazi non saranno pagati dai produttori italiani, ma verranno spalmati sull'intera filiera, che per la maggior parte dei prodotti, per valore, è negli Stati Uniti".

Dazi Usa-Ue, prove d’intesa. Apertura alla proposta di Trump. Il tycoon: alcuni resteranno delusi - Roma, 28 giugno 2025 – Da Israele alla Russia, passando per i dazi e il piano di riarmo. Il Consiglio europeo si è concluso e, come sempre, la quadra, anche questa volta, è stata trovata, ma le spaccature interne sono molte e riguardano soprattutto i rapporti con Tel Aviv (causa guerra a Gaza) e Washington (causa guerra commerciale).

Trump vince ancora, accolto appello su blocco dazi: “Alcuni possono rimanere in vigore” - I giudici della corte federale del commercio Usa si sono espressi contro il presidente Usa a seguito di due cause presentate da diversi enti e aziende americane in riferimento ai danni economici derivanti dall'imposizione dei dazi.

Dazi, Trump: “Entro lunedì manderò 12 lettere”. E minaccia per alcuni Paesi tariffe del 70% - Il tycoon: «Le offerte non saranno negoziabili». L’incubo di dazi al 17% per prodotti alimentari europei

L’idea di Lollobrigida contro i dazi: “Vendiamo agli Usa la bresaola fatta con la loro carne”. Donald Trump è arrivato a minacciare dazi al 17% su tutti i prodotti agricoli europei. Una misura del genere avrebbe un impatto tutt’altro che trascurabile sulle imprese Vai su Facebook

