Doveva succedere. Ed √® successo. Vogue America, la Bibbia della moda, la rivista che non segue le tendenze ma le crea, per la prima volta ha ospitato la campagna pubblicitaria di un grande marchio con protagonista una modella creata al computer. E poich√© l'intelligenza artificiale elabora dati, informazioni, richieste, desideri e ¬ęcanoni¬Ľ che gli forniamo noi, il risultato stereotipato ma a suo modo molto reale quale √®? A dispetto di tutte le prediche positive e moraliste (¬ęIl bello √® dentro di te¬Ľ, ¬ęPuoi essere bella anche con i tuoi difetti¬Ľ, ¬ęLa bellezza √® nell'imperfezione¬Ľ), la modella che tutti abbiamo in testa e che il digitale ci restituisce √®: femmina, giovane, bianca, magra, bionda, occhi azzurri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Bella, bionda, vera

