Il Mercante di Venezia risuona a Villa Caruso tra Shakespeare e Medio Oriente.

Firenze, 29 luglio 2025 – Villa Caruso a Lastra a Signa, già eco della voce di Enrico Caruso nell’Otello, accoglierà domani e giovedì alle 21,30 “Il Mercante di Venezia: senza rimedio”, una produzione UnderweARTheatre in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa che intreccia il cinquecentesco splendore dell’edificio con un dialogo contemporaneo fra musica dal vivo, danza e parola. L’adattamento di Filippo Frittelli, regista e interprete affiancato da Federico Tassini, Giorgia Stornanti, Riccardo Storia ed Ettore Petrioli, con l’arpa di Annamaria De Vito, la danza di Lara Yalil e le luci di Lorenzo Latini, parte dalla narrazione di Shakespeare per esplorare “l’eterna lotta tra popoli” e affonda le radici nella cronaca: «Questa produzione nasce da lontano, ero poco più che bambino quando la guerra in Libano riempiva i nostri tg negli anni ‘80. 🔗 Leggi su Lanazione.it

