The Row c' è chi dice che sia una setta di sicuro c' è che le sue flip flop sono costosissime

Il marchio delle sorelle Olsen non smette di far parlare di sé per i motivi più diversi. Dal design alla discrezione delle founder, fino ad arrivare ai prezzi non proprio accessibili. I social media, però, sono venuti a capo dell'enigma fahion con un'interessante teoria.

Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti: «Lorenzo? Severissimo. Dice che sono debole perché la mamma mi dava troppi baci» - Era fidanzato con Federica Panicucci e si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello: «Lorenzo va dritto al punto, rischia due volte di più, ma perde meno tempo»

Quanti orsi e lupi ci sono in Trentino: cosa dice il Rapporto Grandi Carnivori - Nel 2024, il Trentino ha registrato 27 branchi di lupi e una popolazione stabile di circa 98 orsi. Il Rapporto Grandi Carnivori evidenzia le predazioni di lupi legate alle mangiatoie per ungulati e un aumento della consanguineità tra gli orsi.

Merz vede Rutte e dice che Usa sono "indispensabili per sicurezza Ue" - Bruxelles, 9 mag. (askanews) -Gli Stati Uniti sono "indispensabili" per la sicurezza europea, ha sottolineato il cancelliere tedesco Friedrich Merz dal quartier generale della Nato a Bruxelles.

