A Pesaro c'era un vero e proprio sistema. Che chiedeva soldi per sponsorizzazioni a banche e aziende (con toni spesso prossimi all'arroganza), costrette poi a fatturare ad associazioni "amiche" e non direttamente all'amministrazione pubblica. È questa l'essenza dell'inchiesta che sta scuotendo le Marche. Perché, al centro delle attenzioni degli inquirenti, c'è l'ex primo cittadino pesarese, Matteo Ricci, candidato del centrosinistra a (provare a) scalzare il governatore Francesco Acquaroli. L'esponente dem, in un'intervista al quotidiano La Repubblica, si è detto del tutto estraneo. «In dieci anni da sindaco mai una volta mi sono interessato di chi avrebbe realizzato i lavori». 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iltempo.it - Quelle 21 determine e le lettere firmate che inguaiano Ricci