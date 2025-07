New York sparatoria a Manhattan | la polizia fa evacuare un edificio a Park Avenue

Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria avvenuta a Manhattan, New York. L’uomo che ha aperto il fuoco aveva una “storia documentata di problemi di salute mentale ” ma il movente è ancora sconosciuto, ha dichiarato il commissario di polizia Jessica Tisch. Le autoritĂ hanno identificato il sospettato, originario di Las Vegas, e hanno affermato che si è suicidato. La tragedia è accaduta in un edificio per uffici a Park Avenue che ospita alcune delle principali societĂ finanziarie degli Stati Uniti e la National Football League. Tra le persone che hanno perso la vita c’è anche un poliziotto fuori servizio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - New York, sparatoria a Manhattan: la polizia fa evacuare un edificio a Park Avenue

