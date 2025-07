Luca Onestini | Sogno il matrimonio con Aleska Castellanos

Insieme da qualche mese dopo essersi innamorati in tv, i due vorrebbero una famiglia e sperano nelle nozze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Luca Onestini: "Sogno il matrimonio con Aleska Castellanos"

In questa notizia si parla di: luca - onestini - sogno - matrimonio

La Rivincita di Luca Onestini: Dall’Italia al Trionfo Mondiale! - Luca Onestini ha sfidato tutto e tutti, ha resistito agli attacchi e ha conquistato il cuore del pubblico.

Luca Onestini sul podio del Grande Fratello Vip americano: quanti soldi ha vinto nel reality - Luca Onestini si è classificato al secondo posto nel reality La Casa de Los Famosos All Star, versione americana del Grande Fratello Vip.

Luca Onestini vince 100mila dollari in tv e trova una nuova fidanzata - Luca Onestini sempre piĂą protagonista dei reality show. Non solo in Italia e in Spagna ma anche in Messico.

"Con Aleska ho ritrovato la voglia di amare" – Luca Onestini sogna il matrimonio Luca Onestini è tornato a far parlare di sé, ma questa volta non per un reality o un programma TV, bensì per il suo cuore che finalmente ha trovato pace accanto ad Aleska Ge Vai su Facebook

Luca Onestini: Sogno il matrimonio con Aleska Castellanos; Gf Vip, Antonella Fiordelisi confida a Luca Onestini: «Ho fatto soffrire Edoardo Donnamaria»; Ivana Mrazova, la dura replica a Onestini: “Non è vero che ci siamo aspettati”.

Luca Onestini esce allo scoperto: sogna le nozze con la nuova fidanzata - Seguitissimo sui social e in tv, Luca Onestini ha trovato da qualche tempo l'amore e sogna un futuro bellissimo con tanto di matrimonio. Segnala donnaglamour.it

''Sogniamo famiglia e matrimonio'': Luca Onestini parla per la prima volta della nuova fidanzata sudamericana - E’ uscito allo scoperto con lei a inizio giugno, mentre si godevano un’entusiasmante vacanza di coppia ai Caraibi. Da gossip.it