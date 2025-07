Calciomercato Milan Jashari come De Ketelaere? La situazione

Ardon Jashari vorrebbe trasferirsi dal Bruges al Milan in questa finestra di calciomercato, ma i belgi vogliono ancora di più dal Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Jashari come De Ketelaere? La situazione

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - jashari - ketelaere

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

#Milan, no ad un #DeKetelaere-bis: ultimatum al #ClubBrugge per #Jashari, altrimenti sarà... #Guerra Vai su X

Niente da fare, il Bruges respinge l’offerta di 33,5 milioni più bonus del Milan per Jashari Il Bruges ha mandato un messaggio in bottiglia: i 33,5 milioni più bonus offerti dal Milan per Ardon Jashari non bastano. Prego aumentare ancora. Il gran rifiuto non è Vai su Facebook

Milan, no ad un De Ketelaere-bis: ultimatum al Club Brugge per Jashari, che non segue la squadra in Scozia; Jashari come CDK? Quando il Milan chiama Brugge, risponde Stefanie; Jashari, Lang e gli altri talenti lanciati dal Bruges (ieri e oggi).

Milan, Jashari in bilico: nuovo mediano per Allegri - Sempre più lontano Jashari: spunta la nuova occasione a centrocampo ... calciomercato.it scrive

Calciomercato Milan, caso diplomatico per Tare? Ultime - Calciomercato Milan, il Brugge è rimasto infastidito dalle parole di Tare su Jashari: oggi giornata decisiva per la trattativa La telenovela Charles De Ketelaere si arricchisce di un nuovo, acceso cap ... Lo riporta milannews24.com