Bova i Ferragnez Totti-Blasi | quando il tradimento è un caso

Ogni estate che si rispetti ha il suo caso di gossip e, quasi sempre, a farlo esplodere sono i tradimenti. Storie di amori e corna che diventano, in brevissimo tempo, casi mediatici da fare invidia alla cronaca nera. Nel 2022 furono Totti e Ilary a dominare la cronaca rosa per il loro matrimonio naufragato a causa delle rispettive infedeltĂ . L'anno successivo toccò a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis finire al centro dei pettegolezzi per l'addio farcito da dichiarazioni di affetto e voci di presunti adulteri. Ma l'elenco delle coppie vip arrivate al capolinea tra accuse, gossip e corna è ben piĂą lungo: nel 2024 è stata la volta di Fedez e Chiara Ferragni e ora di Raoul Bova e Rocio Morales. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bova, i Ferragnez, Totti-Blasi: quando il tradimento è un caso

In questa notizia si parla di: totti - caso - bova - ferragnez

Totti sul caso Calhanoglu: «Dinamiche interne, non è bello per la gente dell’Inter. Forse non era…» - di Redazione Anche Francesco Totti ha commentato la vicenda legata a Lautaro Martinez, Giuseppe Marotta e Hakan Calhanoglu.

Totti-Blasi e il caso Rolex: disposto... l'affido condiviso degli orologi - «Affido condiviso» per i quattro Rolex oggetto di contesa tra Ilary Blasi e Francesco Totti nella causa di divorzio.

Il caso dei Rolex di Francesco Totti e Ilary Blasi: confermato «l’affido condiviso» - Il caso dei Rolex di Ilary Blasi e Francesco Totti, finiti al centro di un contenzioso legale nel pieno della separazione tra la conduttrice e l’ex calciatore, si è chiuso.

Sono contento di avere al mio fianco una figura così giovane, che sono sicuro saprà dare il proprio contributo a 360°. Oltre a questo, si tratta di un altro occhio importante della famiglia Totti all’interno della società ”. Con queste parole, Claudio D’Ulisse, direttor Vai su Facebook

Da Raoul Bova ai Ferragnez fino a Totti e Ilary: gossip, tradimenti e casi mediatici; Bova, Fedez e gli altri: dal mondo vip accuse di corna e cuori infranti: i casi; Vip e corna, la storia si ripete. Dai Ferragnez a Shakira a Bova, quando il tradimento è una soap.

Vip e corna, la storia si ripete. Dai Ferragnez a Shakira a Bova, quando il tradimento è una soap - Crisi di coppia e accuse reciproche, da sempre le vicende delle celebrità appassionano il pubblico. Scrive repubblica.it

Vip: da Raul Bova ai Ferragnez fino ai reali inglesi, accuse di corna e cuori infranti - Nel mondo delle celebrità il tradimento diventa subito un fenomeno di massa che coinvolge il pubblico e tiene incollati a smartphone, giornali e tv appassionati di gossip ... Segnala lasicilia.it