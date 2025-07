Scherma gli spadisti azzurri soffrono con la Svezia e sono agli ottavi contro l’Olanda

Dopo le sciabolatrici, anche gli spadisti raggiungono gli ottavi di finale ai Mondiali di scherma. Un primo assalto decisamente complicato per gli azzurri (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino), che hanno sofferto tantissimo contro la Svezia, vincendo per 45-43 al termine di una sfida che si è decisa solamente nelle battute finali. Nei primi due assalti la Svezia è avanti 10-8, ma Buzzacchino (presente ai Mondiali solo per la gara a squadre) ha ribaltato tutto con il 7-3 su Brandberg. L’Italia ha tenuto a riposo Di Veroli, con Galassi e Santarelli che hanno ulteriormente allungato sul +6 (25-19). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, gli spadisti azzurri soffrono con la Svezia e sono agli ottavi contro l’Olanda

11.19: Le spadiste partono nettamente favorite contro la Svezia.

Si è chiuso il primo assalto. Ci sono dei problemi con il tabellone elettrico e al momento la sfida è ferma.

Ci deve pensare Alberta Santuccio ora. Ultimo assalto contro Fransson.

Scherma: a Tbilisi tre azzurri mancano di poco l'impresa - Non sono arrivate medaglie per l’Italia, nella sesta giornata dei Mondiali di Tbilisi, ma buone indicazioni sia dalla spada maschile che dalla sciabola femminile che hanno messo in pedana le ultime du ... Riporta tuttosport.com

Mondiali Scherma 2025, oro Italia in sciabola maschile a squadre - L’Italia della sciabola maschile a squadre vince la medaglia d’oro ai mondiali di scherma in corso a Tbilisi. Come scrive msn.com