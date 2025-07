Un furgone un’auto e un deposito di attrezzi in fiamme nell’ennesima notte rovente

LECCE – Veicoli distrutti nel corso dell’ennesima nottata “incandescente”, ma anche un deposito di attrezzi agricoli. Situazione, quest’ultima, con ulteriori rischi connessi, perchĂ© i vigili del fuoco hanno constatato come il piccolo magazzino, di circa 40 metri quadrati, avesse una copertura. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: deposito - attrezzi - ennesima - furgone

Rapina in un deposito di merci nel Milanese, furgone a fuoco per ... - Rapina in un deposito di merci nel Milanese, furgone a fuoco per bloccare la strada Quindici banditi in azione nel Milanese, tre feriti lievi ... Come scrive ansa.it

Milano, rapina in un deposito merci: furgone a fuoco per bloccare la ... - I banditi, per garantirsi la fuga, hanno cosparso la strada di chiodi e incendiato almeno un furgone. Si legge su unionesarda.it