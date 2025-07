UNICEF Repubblica Democratica del Congo | almeno 9 bambini uccisi in un attacco nella provincia di Ituri

Strage di bambini a Ituri: l’UNICEF condanna con fermezza l’attacco armato a Komanda e chiede giustizia per le vittime. 29 luglio 2025 – “ Le notizie dell’ uccisione di almeno 9 bambini in un attacco armato durante la notte fra il 26 e il 27 luglio nella cittĂ di Komanda nella provincia di Ituri è insensato e abominevole. L’UNICEF condanna questo massacro nel modo piĂą duro possibile. I bambini non devono mai essere obiettivo di un attacco. Chiediamo che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Ai responsabili non deve essere permesso di agire impunemente. La recrudescenza della violenza fra gruppi armati a Ituri sta peggiorando una situazione umanitaria giĂ disastrosa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it