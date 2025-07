Emma Muscat è diventata mamma | Benvenuta al mondo Mila Rae

(Adnkronos) – Emma Muscat è diventata mamma per la prima volta. Con un post condiviso su Instagram, la cantante maltese, ex allieva di Amici, ha annunciato la nascita della sua bambina: "Un amore come non mai". "Benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina", ha scritto Emma, annunciando anche il nome della piccola. Si chiama Mila . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: emma - muscat - diventata - mamma

L’ex di Amici Emma Muscat incinta, svela il sesso del primo figlio: “Non riuscivo più a mantenere il segreto” - Emma Muscat con un video ha annunciato il sesso del bebè che porta in grembo. L'ex di Amici aspetta il primo figlio con il compagno Kurt Galea: "Non ce la facevamo più a tenere il segreto", le parole a corredo del video pubblicato poco fa.

Emma Muscat incinta svela il sesso del bebè in arrivo - Con un gender reveal social, Emma Muscat ha annunciato di essere incinta di una bambina. "Non ce la facevamo più a tenere il segreto! Sta per arrivare la nostra piccola principessa", ha scritto la cantante ed ex concorrente di "Amici" condividendo le foto con i palloncini rosa.

Emma Muscat incinta, svela il sesso del primo figlio: «Non ce la facevamo più a tenere il segreto». Chi è il fidanzato Kurt - Emma Muscat svela il sesso del bambino. Dopo la relazione nata sotto i riflettori di Amici con Biondo ? che sta per sposarsi con la fidanzata Anna Dvalishvili ?.

Emma Muscat è diventata mamma per la prima volta. Il primo dolce scatto di famiglia Vai su Facebook

Emma Muscat è diventata mamma per la prima volta: «Benvenuta al mondo Mila Rae»; È nata la figlia di Emma Muscat, cantante ex concorrente di Amici; Emma Muscat è diventata mamma: benvenuta Mila Rae.

Emma Muscat è diventata mamma: "Benvenuta al mondo Mila Rae" - Con un post condiviso su Instagram, la cantante maltese, ex allieva di Amici, ha annunciato la nascita della sua bambina: "Un amore come non mai". Secondo adnkronos.com

Emma Muscat è diventata mamma: è nata Mila Rae Galea, la sua prima figlia - L'ex concorrente di Amici, Emma Muscat, è diventata mamma per la prima volta: è nata Mila Rae Galea, la figlia avuta con Kurt Galea. Lo riporta donnaglamour.it