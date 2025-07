L’eccellenza discreta del lusso italiano | Loro Piana

Life&People.it C‚Äô√® un modo di intendere il lusso che sfugge all‚Äôostentazione, che non urla, ma sussurra, che non insegue le mode, ma le anticipa con una sobriet√† senza tempo. √ą il caso di Loro Piana, maison italiana specializzata nella lavorazione delle fibre nobili ‚Äď in particolare cashmere e lana merino extrafine ‚Äď e diventata, negli anni, emblema di sofisticatezza tanto invisibile quanto inconfondibile. Ma chi √® davvero Loro Piana? Qual √® la storia e le origini di questo brand che ha costruito la propria identit√† su un‚Äôeleganza muta ma riconoscibile? Le origini: da Trivero al mondo. La storia di Loro Piana affonda le radici a Trivero, nel cuore del Piemonte laniero, dove gi√† nel XIX secolo la famiglia era attiva nel commercio dei tessuti. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Caporalato e sfruttamento dei lavoratori da parte dei marchi del lusso, la ministra Calderone in Aula dopo il caso Loro Piana: ‚ÄúSaremo intransigenti‚ÄĚ - Un sistema di produzione composto da ‚Äúcatene di appalti che per garantire il profitto si basano sullo sfruttamento dei lavoratori con condizioni di lavoro irregolari, basse retribuzioni, contribuzioni non versate, inadempienza delle norme sulla sicurezza‚ÄĚ.

