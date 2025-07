Duecento metri a sbalzo sull’acqua | apre la nuova passerella pedonale sul lago di Cassiglio

Sarà inaugurata venerdì 1 agosto alle 17.30 la nuova passerella pedonale sul lago di Cassiglio alla presenza del sindaco Fabio Bordogna e dei rappresentanti di Italgen, società benefit con sede a Villa di Serio attiva nel settore della produzione e trasporto di energia da fonti 100% rinnovabili. Proposta dal Comune per favorire il passaggio pedonale e migliorare la sicurezza e la viabilità dei residenti e dei turisti, la passerella panoramica è costruita interamente in acciaio e si estende per oltre 200 metri a sbalzo sulla sponda orografica destra del lago artificiale di Cassiglio, creato dallo sbarramento dell’omonima diga gestita da Italgen. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Duecento metri a sbalzo sull’acqua: apre la nuova passerella pedonale sul lago di Cassiglio

Realizzato dalla trevigiana Maeg il ponte pedonale di Tor Vergata; Via ai lavori del secondo lotto sulla passeggiata a mare di Varigotti.

