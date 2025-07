Ruba una bici da una villetta | preso dopo pochi minuti grazie a una telecamera di sorveglianza

Lucca, 29 luglio 2025 – Aveva appena rubato una bicicletta, ma è stato subito acciuffato. Per l'uomo, un 49enne italiano residente a Lucca e già noto alle forze dell'ordine per precedenti, sono dunque scattate le manette. Il furto è avvenuto nella mattinata del 24 luglio. L’uomo si era introdotto nel giardino di una villetta a schiera nella zona di Nave, a Lucca, portando via la bici che era parcheggiata nel vialetto privato dell’abitazione. Ma le telecamere di sicurezza del sistema di videosorveglianza dell'abitazione hanno rilevato il movimento e inviato al proprietario di casa in tempo reale l'allarme sul cellulare, dove ha potuto osservare il furto in diretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

