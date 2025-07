Tentata estorsione a Giugliano | chiede il riscatto per un cane rapito arrestato 16enne

Un 16enne è stato arrestato a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, con l'accusa di tentata estorsione. Il ragazzo avrebbe chiesto un riscatto in denaro per restituire Cindy, un piccolo cane maltese dal pelo riccio, scomparso misteriosamente mentre era affidato temporaneamente a un'amica della proprietaria. La donna, non potendo occuparsi dell'animale per alcuni giorni, lo aveva lasciato in custodia, ma poco dopo il cane è svanito nel nulla. In seguito, la proprietaria ha ricevuto una telefonata da una voce maschile che pretendeva 450 euro per la restituzione dell'animale.

