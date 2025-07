Spider-Man | brand new day risponde ai dubbi dei fan di sempre

l鈥檃ndamento del nuovo film con Tom Holland e il suo ruolo nell鈥檜niverso Marvel. Il recente successo al botteghino di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha riacceso l鈥檌nteresse sulla Fase 6 del Marvel Cinematic Universe (MCU). Il film ha ottenuto risultati eccezionali, superando le aspettative e consolidando la ripresa della saga. Con un incasso di 118 milioni di dollari nel weekend d鈥檈sordio negli Stati Uniti, si 猫 affermato come il titolo Marvel pi霉 performante del 2025, superando le previsioni che stimavano tra i 100 e i 110 milioni domestici. A livello globale, ha raggiunto quasi 218 milioni di dollari, diventando la pi霉 grande apertura di sempre per il franchise, considerando che il reboot del 2015 aveva totalizzato circa 167,9 milioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it 漏 Jumptheshark.it - Spider-Man: brand new day risponde ai dubbi dei fan di sempre

Liza Col贸n-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day - Liza Col贸n-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day Liza Col贸n-Zayas, interprete di uno dei personaggi preferiti dai fan nella serie The Bear su Disney+, ha concluso un accordo per unirsi a Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo della saga di Spider-Man di Sony Pictures e Marvel Studios.

Mister Movie | Spider-Man: Brand New Day: Liza Col贸n-Zayas (The Bear) Entra nel Cast del Film MCU! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Spider-Man: Brand New Day, i tre villain del film svelati a un evento Disney? Rivelazioni a sorpresa - Nuove anticipazioni sulla nuova avventura standalone di Spider-Man sarebbero state rivelate poche ore fa nel corso della Disney Blockbuster Consumer Products, che ha avuto luogo ieri sera a Las Vegas.

Spider-Man 4 con Andrew Garfield? L'attore risponde - L'attore risponde Andrew Garfield ha voluto rispondere senza mezzi termini alle voci sul ritorno di Spider- Scrive movieplayer.it

Spider-Man: Brand New Day, ecco quale Avengers comparirà nel film con ... - Come ha annunciato Nexus Point News, Mark Ruffalo tornerà a vestire i panni di Bruce Banner/Hulk. Secondo movieplayer.it