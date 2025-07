Cina ' contrari a ogni forma di interazione Usa-Taiwan'

La Cina si oppone "con fermezza" a qualsiasi visita negli Stati Uniti da parte "di un leader di Taiwan ", dopo che Taipei ha smentito le notizie secondo cui il presidente taiwanese William Lai avrebbe pianificato un viaggio presso i suoi ultimi alleati in America centrale e del sud, ma che Washington avrebbe negato un suo scalo a New York. "La Cina si oppone con fermezza a ogni forma di interazione ufficiale tra Stati Uniti e Taiwan, e si oppone con fermezza che i leader della regione di Taiwan visitino gli Stati Uniti sotto qualsiasi nome o per qualsiasi motivo", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina, 'contrari a ogni forma di interazione Usa-Taiwan'

Taiwan testa i missili Himars con proiettili veri. Per gli esperti Taipei pronta in 5 anni, ma Cina potrebbe attaccare entro due - Taipei, 12 maggio 2025 - L'isola di Taiwan potrebbe essere invasa dalla Cina entro il 2027, secondo gli esperti militari locali e degli Usa.

Xi Jinping rilancia sull'unità nazionale: «Taiwan tornerà alla Cina, è una tendenza inarrestabile». E Mosca lo appoggia - Il ritorno di Taiwan alla Cina «è parte importante della vittoria nella Seconda guerra mondiale e dell’ ordine internazionale del dopoguerra »: come tendenza storica «inarrestabile», la Cina «alla fine si riunificherà ».

Nomina dei vescovi e rapporti con Taiwan: come l'americano Papa Leone XIV parlerà con la Cina? - Pechino ha atteso 12 ore per congratularsi con papa Leone XIV per la sua elezione. Causa il fuso orario, probabilmente.

Cina, 'contrari a ogni forma di interazione Usa-Taiwan'

