Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 29 Luglio 2025

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero, dove ogni fornitore può proporre offerte differenti ai consumatori finali. Al 29 Luglio 2025, il PUN giornaliero si attesta a 99,51 €MWh, in calo rispetto ai valori medi dei mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende non solo dal PUN, ma anche da costi di commercializzazione, margini del fornitore, tasse e oneri di sistema. Questo significa che il prezzo effettivo in bolletta può essere sensibilmente superiore al solo valore del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

