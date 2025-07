Douglas Luiz via dalla Juventus è testa a testa | ci pensano due club l’affare potrà andare in porto a queste condizioni I dettagli

Douglas Luiz via dalla Juventus, è testa a testa per il brasiliano: ci pensano due club, l’affare potrĂ andare in porto a queste condizioni. I dettagli. Douglas Luiz è ormai destinato a lasciare la Juventus in questa finestra di mercato estiva. Il centrocampista brasiliano, che ha avuto un impatto deludente nella sua prima stagione con la maglia bianconera, è pronto a cambiare aria e a trasferirsi in Premier League. Su di lui ci sono principalmente Everton  e Nottingham Forest, con anche il West Ham che ha mostrato interesse. Tuttavia, la Juve  sta valutando solo proposte che rispecchiano le sue richieste economiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

