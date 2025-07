Eyes of Wakanda il trailer e la data d’uscita su Disney+ in Italia!

Dopo la presentazione al Festival Internazionale dell’Animazione di Annecy il mese scorso, Eyes of Wakanda  di Marvel Animation sarĂ disponibile su Disney+ prima del previsto. La nuovissima serie, composta da quattro episodi, debutterĂ infatti il 1° agosto 2025. Ecco il trailer: La nuova serie d’azione e avventura, prodotta in collaborazione con Zinzi Coogler, Sev Ohanian e Kalia King di Proximity Media, segue le imprese dei coraggiosi guerrieri wakandiani nel corso della storia. In questa avventura in giro per il mondo, gli eroi devono affrontare missioni pericolose per recuperare artefatti di Vibranio dai nemici del Wakanda. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Eyes of Wakanda, il trailer e la data d’uscita su Disney+ in Italia!

