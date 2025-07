Moretto apre | Pavard non è incedibile! Inter ha un’idea

Benjamin Pavard non è certo della sua permanenza all’Inter nella prossima stagione. Matteo Moretto lo ribadisce sottolineando la posizione del Club nerazzurro. L’APERTURA – Benjamin Pavard ha vissuto una seconda stagione all’Inter meno positiva rispetto alla precedente. Tra infortuni, casi mediatici evitabili e prestazioni non sempre all’altezza del suo valore, il calciatore francese non è riuscito a garantire quell’apporto determinante sperimentato nella sua prima annata in nerazzurro. Ciò, inevitabilmente, ha indotto la dirigenza del Club meneghino a riflettere con attenzione sul suo futuro, aprendo contestualmente all’ipotesi di un addio del francese che coincida con la ricezione di offerte adeguate per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Moretto apre: «Pavard non è incedibile! Inter ha un’idea»

