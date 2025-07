Euro2025 la nazionale inglese femminile in videochiamata con il premier Starmer

La Nazionale inglese di calcio festeggia la vittoria a Euro2025. Le Lionesses hanno vinto il titolo per la seconda volta di fila. Hanno disputato la finale domenica 27 luglio a Basilea (Svizzera) contro la Spagna, vincendo 3-1 hai rigori (dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari). “Grazie per aver chiamato e per il sostegno”, ha detto la ct Sarina Wiegman in videochiamata con il premier Keir Starmer. “Era presente agli Europei 2022 in Inghilterra e si è unito di nuovo insieme alla sua famiglia, quindi spero che i suoi figli abbiano vissuto un’altra esperienza straordinaria. È stato snervante, lo sappiamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Euro2025, la nazionale inglese femminile in videochiamata con il premier Starmer

In questa notizia si parla di: euro2025 - nazionale - inglese - videochiamata

iShowSpeed stava chiacchierando con Paul Pogba quando il francese ha avviato una videochiamata con Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha iniziato a inveire contro lo streamer. Cosa è successo: https://fanpa.ge/POkyr Vai su Facebook

Euro2025, la nazionale inglese femminile in videochiamata con il premier Starmer; Acilia, spari da auto in corsa: forse caso collegato a esplosione in panificio; Contestato su ex Ilva, sindaco di Taranto si dimette per inagibilita' politica.

Euro2025, la nazionale inglese femminile in videochiamata con il premier Starmer - “Grazie per aver chiamato e per il sostegno”, ha detto la ct Sarina Wiegman in videochiamata con il premier Keir Starmer. Come scrive lapresse.it