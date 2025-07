Incidente Lisert | il 19enne di Pieris è in coma farmacologico

Si trova in coma farmacologico Andrea Pizzin, il 19enne di Pieris ricoverato a Cattinara dopo il grave incidente all’alba di sabato 26 luglio in prossimitĂ del Lisert. La notizia è riportata dal Piccolo. Le condizioni del ragazzo, stando a quanto si apprende, sono ancora gravissime e la comunitĂ . 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: incidente - lisert - 19enne - pieris

Restano critiche le condizioni del ragazzo di 19 anni originario di Pieris: lo schianto con il fratello nella prima mattina di sabato all’altezza del curvone Vai su Facebook

