Noleggiavano auto e le vendevano attraverso concessionarie compiacenti | 22 indagati a Palermo

La Guardia di finanza di Palermo ha notificato avvisi di conclusione indagini a 22 persone residenti in Sicilia e su tutto il territorio nazionale, per una truffa sulla vendita di auto a noleggio. Gli indagati sono accusati a vario titolo di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita, per un importo di quasi un milione e mezzo di euro. Le indagini sono partite dalla Gdf di Bagheria. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Noleggiavano auto e le vendevano attraverso concessionarie "compiacenti": 22 indagati a Palermo

