Dieci anni di impegno per una festa che ti riporta a casa | San Michele Arcangelo

Tarantini Time Quotidiano C’è un momento dell’anno in cui Montemesola si trasforma, si colora, si riempie di luci, di suoni e di memoria. È l’estate, ed è quel tempo tanto atteso in cui il paese si riunisce sotto lo sguardo fiero di San Michele Arcangelo, per celebrare la sua festa. Un evento che non è solo religioso, ma un vero e proprio intreccio di devozione, identità , musica, emozione. Anche quest’anno, nelle giornate del 29, 30 e 31 agosto, Montemesola tornerà a pulsare al ritmo delle tradizioni più autentiche e delle emozioni più vive, grazie alla cura instancabile della Confraternita di San Michele Arcangelo e del Comitato Feste, che con passione, da ormai dieci anni, portano avanti questo evento con amore e dedizione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Dieci anni di impegno per una festa che ti riporta a casa: San Michele Arcangelo

